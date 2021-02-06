LA SICILIA RESTA IN ARANCIONE, ZONA GIALLA "PROBABILE" DAL 14 FEBBRAIO
La Sicilia resta in zona arancione ancora per un’altra settimana nonostante abbia un Rt di 0.73. Va verso questa direzione la decisione del Ministro alla Salute che oggi aggiorna i colori delle regioni in base ai fattori di rischio e del numero dei contagi.
In Sicilia l’indice Rt scende sotto la media nazionale: secondo il report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità, nella settimana dal 25 al 31 gennaio il fattore Rt è sceso da 0.98 a 0.73, al di sotto della soglia limite di 1 che fa scattare l’arancione e inferiore alla media italiana di 0.84. Nonostante ciò l’isola dovrà stare ancora in zona arancione.
Anche la settimana scorsa presentava indici da zona gialla ma il Governo non a potuto abbassare la soglia in quanto la norma non consente il doppio salto di fascia. Un fatto che poteva avvenire questa settimana ma così non sarà.
Il San Valentino dei siciliani potrebbe rivedere dunque la riapertura di bar e ristoranti, che già la scorsa settimana protestavano per essere rimasti quasi gli unici a saracinesche abbassate.