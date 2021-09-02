95047

LA SICILIA RIMANE ROSSA NELLA MAPPA EUROPEA ECDC

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 gio...

A cura di Redazione Redazione
02 settembre 2021 14:59
LA SICILIA RIMANE ROSSA NELLA MAPPA EUROPEA ECDC -
Oltre 95047
Condividi

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, sono 7 le regioni italiane contrassegnate dal rosso: Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Rispetto alla scorsa settimana la Campania è tornata in giallo, mentre è diventato rosso il Lazio.

Il resto della Penisola è giallo, compreso il Molise che invece la settimana scorsa era verde.

Per quanto riguarda il resto d’Europa, in rosso scuro resta la zona sud della Francia, Corsica compresa, il nord dell’Irlanda, e alcune isole della Grecia, come Creta. La Spagna è ormai completamente rossa.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047