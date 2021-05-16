LA SICILIA RITORNA ZONA GIALLA, COSA CAMBIA DA LUNEDÌ

La Sicilia riconquista la maglia gialla. A partire da lunedì, anche l’Isola potrà allentare le restrizioni per quanto riguarda spostamenti, apertura di locali e sport.Ma ulteriori alleggerimenti in zo...

La Sicilia riconquista la maglia gialla. A partire da lunedì, anche l’Isola potrà allentare le restrizioni per quanto riguarda spostamenti, apertura di locali e sport.

Ma ulteriori alleggerimenti in zona gialla potrebbero scattare proprio già dal 17 maggio quando si riunirà la cabina di regia politica per valutare l’ok su ristoranti al chiuso, caffè al bancone, apertura dei centri commerciali nel weekend, riapertura di piscine e palestre e prolungamento del coprifuoco (alle 23 o alle 24).

Ma intanto vediamo quali sono al momento le regole in zona gialla.

SPOSTAMENTI. Gli spostamenti tra regioni gialle sono liberi: non serve autocertificazione. Le visite a parenti e amici sono consentite tra le 5 e le 22 in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Sì all’accesso alle seconde case.

RISTORANTI, BAR, CENTRI COMMERCIALI. Aperti ristoranti bar, pub, gelaterie, pasticcerie “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena” nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza: la circolare del Viminale ribadisce che il rientro a casa deve avvenire entro le 22. Le forze di polizia dovranno concentrare i controlli proprio nei locali, per il rispetto delle norme anticovid, e nelle zone della movida, per evitare assembramenti. I sindaci possono anche chiudere strade e piazze in determinate fasce orarie. I centri commerciali resteranno chiusi nei weekend.

SPETTACOLI E MUSEI. I musei sono aperti, è possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto. E’ obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori (ad eccezione dei conviventi). La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non possono esserci più di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

SPORT. E’ consentito qualsiasi tipo di sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Chiuse piscine, anche all’aperto, e palestre.

DISCOTECHE E FESTE. Restano vietate tutte le attività in sale da ballo, discoteche e le feste private.

SCUOLA E UNIVERSITA’. Infanzia, elementari e medie saranno in presenza al 100%, mentre per le superiori la percentuale minima di studenti in presenza è del 70%, fino al 100%. In presenza anche esami e tesi di laurea nelle università.

