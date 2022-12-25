LA SICILIANA MARIAPAOLA CHIUMMO VINCE LO ZECCHINO D’ORO 2022

'Il panda con le ali', testo e musica di Virginio e Daniele Coro, è la canzone vincitrice della 65/a edizione dello Zecchino d'Oro.Il brano è stato premiato al termine della finale, andata in onda su...

'Il panda con le ali', testo e musica di Virginio e Daniele Coro, è la canzone vincitrice della 65/a edizione dello Zecchino d'Oro.

Il brano è stato premiato al termine della finale, andata in onda su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, condotta dal direttore artistico Carlo Conti.

A dare voce alla canzone Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (Ragusa), accompagnata dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni.

Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: la Giuria dei Piccoli, formata da venti bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due puntate, Cristina D'Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai loro voti si sono aggiunti quelli dei bimbi del Piccolo Coro e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all'Antoniano.

Al secondo posto si è classificata 'La canzone della settimana' di Eugenio Cesaro, cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), al terzo 'L'orso col ghiacciolo', testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa, cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (Firenze). "'Il panda con le ali' - spiega Virginio Coro, uno degli autori - è una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità".

Al centro dello Zecchino d'Oro anche la tradizionale campagna di solidarietà Operazione Pane, a sostegno di 18 mense francescane in Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), che ogni giorno accolgono persone e famiglie in difficoltà. La si può sostenere sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. (ANSA).