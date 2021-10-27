LA SOLIDARIETÀ DEI TIFOSI DEL PALERMO: “CATANIA RIALZATI”

Quando il calcio va oltre e tocca il cuore. La Curva Nord Inferiore di Palermo si è resa protagonista di un bel gesto verso la città di Catania. Una sfida, quella tra le due città, che riguarda solo il campo.

La Curva Nord Inferiore, infatti, attraverso il proprio profilo Facebook ha mostrato un messaggio di vicinanza ai cugini etnei.

La Curva Nord Inferiore rosanero (CNI), che occupa gli spalti dello stadio "Barbera" ha voluto esprimere la sua vicinanza alla popolazione di Catania. Il gruppo della CNI ha pubblicato un post su Instagram per simboleggiare la propria solidarietà nei confronti della popolazione catanese."Catania rialzati", è scritto su uno striscione tenuto in mano dagli ultras del Palermo.

Pure la società del Palermo con tweet esprime la propria vicinanza alla città:

"Il Palermo si stringe attorno ai catanesi e a tutte le persone vessate dal nubifragio che sta mettendo in ginocchio una parte della Sicilia".

In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l’intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni», il Calcio Catania ha «inoltrato alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre». Lo rende noto la società etnea.