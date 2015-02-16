La storia del Carnevale di Paternò al Circolo di compagnia

Una bella pagina di racconti illustrata da Pippo Virgillito e Giuseppe Barbagiovanni (Nella foto, un carro allegorico in piazza Indipendenza: è il 1957)

Relatori Pippo Virgillito e Giuseppe Barbagiovanni, entrambi componenti del Consiglio Regionale dell’Associazione SiciliAntica, profondi conoscitori del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni.

circolo di compagnia 15.02.2015 021 intitolate rispettivamente “Carnevale a Paternò, immagini di mezzo secolo 1920-1970” e “L’estro degli artigiani paternesi, nella magica atmosfera del più antico carnevale di Sicilia”. Tra i personaggi che hanno animato a vario titolo il mitico carnevale di un tempo, sono stati ricordati Ermanno Olmi regista del film “I fidanzati”, girato in parte a Paternò nel 1963; Totuccio Bottino ed il suo “Bazar” contenente ampie memorie dei suoi lunghi trascorsi carnascialeschi; Santo Parisi e la sua passione per il carnevale paternese e tanti altri, tra artigiani, maschere ed amatori, che hanno impresso per sempre il loro nome nelle tradizioni e nel folklore della nostra città.

La relazione è stata simpaticamente e frequentemente intermezzata dai nostalgici ricordi personali dei numerosi soci ed ospiti intervenuti, tra i quali Laura Bottino attuale Presidente del Consiglio Comunale di Paternò. La serata si è conclusa con la condivisione di una “ricetta”, composta da sette “ingredienti” utili per ritornare a confezionare, nella nostra città, un carnevale degno dei suoi passati splendori.