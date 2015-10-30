La strada da 6 milioni di euro? E’ chiusa ma si passa lo stesso

Da settimane l’ordinanza in vigore non è rispettata: niente e controlli e automobilisti tranquilli del fatto loro. Intanto, dopo tutti i soldi spesi l’arteria resta pericolosissima

95047.it In fondo non è che ci sia voluto moltissimo: spostare qualche masso (seppur pesante e già orribile da vedere, come in una di quelle città del Medio oriente perennemente in guerra durante gli anni ottanta) e fare in modo che i passaggi si liberassero. La bretella stradale costata 6 milioni di euro chiusa al traffico per rischio idrogeologico è chiusa ufficialmente al traffico ma nella realtà vi si transita che è un piacere. La cosa va avanti da settimane. Non è più una novità. Dalla zona di Tre Fontane a quella di Fossa Creta il tratto permette di risparmiare un bel pò di strada. Quello che non va è, però, tutto il contesto. Anzitutto, vi è una apposita ordinanza che vieta il passaggio: l’altra è che inammissibile che in nemmeno tre anni (l’arteria venne inaugurata nell’ottobre del 2012) la strada è già pericolosissima (LEGGI: CHIUSA AL TRAFFICO LA BRETELLA DA 6 MILIONI DI EURO).

Una opera pubblica costruita su un terreno argilloso o comunque inadeguato e che, dunque, fa “slittare” la strada a valle? Pazzesco. Pazzesco se si pensa alla cifra stanziata ed alle parcelle riconosciute ai tecnici. Pazzesco anche vedere che non si sia in grado di far rispettare l’ordinanza: gli automobilisti lo fanno a loro rischio e pericolo. Ma anche l’assenza di controlli in quel tratto è parecchio ridicolo. Una beffa alle regole che dalle nostre parti è sempre più abitudine.