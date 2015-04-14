La strage in Kenya: incontro di preghiera promosso dall'Arcidiocesi di Catania

Giovedì sera a Catania

95047.it L'Arcidiocesi di Catania ha promosso un appuntamento che vi segnaliamo e che richiama all'impegno stesso dei cristiani.

"Dopo la strage dei 148 giovani cristiani universitari uccisi in Kenya, è forte la richiesta di pregare per loro e per le altre vittime cristiane nel mondo, per questo si è voluto organizzare un incontro di preghiera con Adorazione Eucaristica.

L’incontro si terrà 16 Aprile 2015 ore 21 presso la Chiesa di Santa Teresa di Gesù - Via A. Di Sangiuliano, 219 Catania".