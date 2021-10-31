LA TEMPESTA SOLARE IN ARRIVO TRA OGGI E DOMANI, INCOGNITA BLACKOUT

Una intensa tempesta geomagnetica potrebbe abbattersi tra oggi e domani sulla Terra. La tempesta di Halloween, come è stato ribattezzata per la coincidenza temporale con la notte più paurosa dell'anno, potrebbe produrre delle aurore polari visibili a occhio nudo anche a 50 gradi di latitudine.

Ciò significa che in Europa potrebbero essere avvistate in Belgio, ad esempio, mentre negli Usa i fortunati potrebbero essere gli abitanti dell'Oregon.

Ma al di là del fascino delle scie luminose, gli esperti temono che questo intenso flusso di particelle energetiche possa interferire con le comunicazioni. Ieri, infatti, il potente brillamento solare ha provocato un blackout radio in parte dell'America latina.

Questo perchè i brillamenti solari influenzano il campo magnetico del nostro pianeta, che a sua volta può interrompere le reti elettriche e le reti di comunicazione. "Le radiazioni nocive di un brillamento non possono penetrare l'atmosfera terrestre e colpire fisicamente gli esseri umani sulla Terra", ha spiegato la Nasa. "Tuttavia, se abbastanza intensi, possono disturbare l'atmosfera nello strato in cui viaggiano i segnali GPS e di comunicazione".

Per fortuna, è assai probabile che qualsiasi interruzione sia solo temporanea, affermano gli esperti.

Il precedente più famoso è la tempesta geomagnetica del marzo 1989 che interessò la regione del Quèbec, provocando un potente blackout. Fu, ricorda l'Ingv, un evento molto esteso che si verificò a latitudini alte (ma non altissime) e riguardò tantissime persone che rimasero letteralmente al buio per diversi giorni.

In quel caso, anche a causa delle geologia del luogo, con un sottosuolo più resistivo rispetto a quello delle zone circostanti, le GIC, non riuscendo a scorrere bene nel terreno, si sono concentrate massivamente sulle linee di trasmissione della corrente elettrica, producendo quell'ingente danno che fu il black-out.