LA TRAGEDIA DELLA FUNIVIA, IL VIDEO TERRIBILE DELL’INCIDENTE

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ

La cabina N.3 si avvicina lentamente alla stazione di arrivo Mottarone, a bordo quindici persone tra cui il piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto, il padre e due donne. Le altre facce non si distinguono.

All'improvviso la cabina si impenna, mostrando la pancia: nessuno riesce a rimanere in piedi mentre scivola all'indietro, sempre più veloce. Fino al salto nel vuoto con l'impatto a terra che non si vede perché avviene dietro al rilievo. Sono immagini esclusive, quelle diffuse dal Tg3. Riprendono l'incidente alla funivia del 23 maggio, in cui sono morte quattordici persone.

Il video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, è agli atti dell'inchiesta. Immagini choccanti. Nella inquadratura interna alla stazione si vede l'addetto che attende l'arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi la fune si spezza, la cabina precipita e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Ma ormai è troppo tardi.