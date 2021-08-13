LA TRAGEDIA DI PATERNÒ, OGGI LUTTO CITTADINO PER L'ADDIO AD ANDREA

Sarà lutto cittadino oggi, 13 agosto 2021, a Paternò per i funerali del suo giovanissimo concittadino DiStefano Ignazio Andrea che a soli 30 anni ha perso la vita mercoledi scorso in un incidente nei...

Sarà lutto cittadino oggi, 13 agosto 2021, a Paternò per i funerali del suo giovanissimo concittadino DiStefano Ignazio Andrea che a soli 30 anni ha perso la vita mercoledi scorso in un incidente nei pressi del Ponte Barca.

I Funerali si svolgeranno alle ore 17,00 presso la Chiesa Spirito Santo, in Viale dei Platani.

Il Sindaco di Paternò, Nino Naso , con apposita ordinanza, ha proclamato una giornata di lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei famigliari per la prematura e tragica scomparsa.

Per la giornata odierna – si legge nell’ordinanza – viene disposto: che presso le sedi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta e si invitano tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, in

forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto conclude la nota del comune.

L'INCIDENTE

Andrea è morto schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio nell’area di Ponte Barca, interessata da un vasto incendio.

L’uomo stava trasportando una botte piena d’acqua sul suo trattore che, all’altezza di una curva lungo una strada provinciale, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Andrea, lascia la moglie e due bambini in tenera età.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Paternò competenti per territorio.