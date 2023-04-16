LA TRUFFA DEI FALSI PACCHI IN ARRIVO, L'ALLERTA DELLA POLIZIA

Numerosi utenti ci hanno segnalato una nuova truffa che si sta diffondendo negli ultimi giorni e che ha a oggetto i falsi pacchi in arrivo.Il malfattore, spacciandosi per un corriere espresso, invia u...

Numerosi utenti ci hanno segnalato una nuova truffa che si sta diffondendo negli ultimi giorni e che ha a oggetto i falsi pacchi in arrivo.

Il malfattore, spacciandosi per un corriere espresso, invia un messaggio alla vittima nel quale afferma che un pacco è stato recapitato presso un punto di consegna ed è in attesa di ritiro. Il testo del messaggio viene poi completato con un link fraudolento che rinvia ad un sito clone in cui, per accedere, viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari, ma il vero scopo del truffatore è quello di impossessarsene.



I consigli:

Se non hai effettuato alcun ordine, ti consigliamo di ignorare il messaggio ricevuto e di cancellarlo perché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing.

Se invece sei in attesa di una consegna, ti suggeriamo di verificare lo stato della spedizione esclusivamente attraverso il sito ufficiale su cui hai effettuato l’ordine e, nel caso di dubbi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del venditore.

Si raccomanda, in ogni caso, di non divulgare mai i propri dati personali e bancari.