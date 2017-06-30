LA TRUFFA DEL FALSO BOLLETTINO DELLA FINTA CAMERA DI COMMERCIO
Dei falsi bollettini di una fantomatica Camera di Commercio sono stati recapitati in questi giorni all'indirizzo di diverse aziende, con la richiesta del versamento di una somma di denaro.
Tutto inizia con il recapito a casa di un bollettino con cui si chiede al destinatario di recarsi alla posta e di effettuare un bonifico a saldo di una richiesta di denaro. Si tratta di una bella somma, 398 euro.
Il bollettino proviene da un non meglio precisato Centro Servizi Telematici che ha sede a Milano: "Uffici divisione del protocollo".
C'è una data di scadenza, come si conviene, e la costruzione di una informazione che sembra credibile. Il destinatario deve pagare.
Bene. Si tratta di una truffa
Per tutelare gli imprenditori, la Camera di Commercio di Catania ha diramato un comunicato.
Si ricorda che le Camere di Commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale che avviene esclusivamente a mezzo modello F24. Diffidare, quindi, di bollettini che pervengano solo apparentemente dalla Camera di Commercio nascondendo iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri o repertori.
A tale proposito, si raccomanda di prendere visione della . La circolare riguarda una attività di mailing da parte di una società denominata Kuadra s.r.l.