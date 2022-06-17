“Est in Aqua. La Valle del Simeto tra passato e futuro sostenibile” è il convegno organizzato congiuntamente dal Presidio Partecipativo e dall'associazione SiciliAntica di Paternò.L’evento si propone...

“Est in Aqua. La Valle del Simeto tra passato e futuro sostenibile” è il convegno organizzato congiuntamente dal Presidio Partecipativo e dall'associazione SiciliAntica di Paternò.

L’evento si propone di riaccendere i riflettori sul fiume Simeto, per identificare i punti di incontro e confronto transdisciplinare volti ad approfondire la relazione tra gli aspetti archeologici e storici e gli ambiti economici ed ambientali del Simeto e della sua valle.

Durante la giornata, scandita da vari interventi, si presenterà anche lo strumento dell'Ecomuseo del Simeto e le sue potenzialità.

“Dopo il recente rinvenimento dell’approdo nei pressi di ponte Pietralunga era importante riaccendere i riflettori sul fiume per portarlo di nuovo al centro del dibattito cittadino – dice Giuseppe Scandurra presidente di SiciliAntica Paternò.

Le nostre associazioni lavorano assieme per evidenziare le caratteristiche e le potenzialità del Simeto per la nostra valle. L’evento è, inoltre, occasione per ribadire quanto la sinergia tra associazioni possa rappresentare un valore aggiunto per la Comunità.”

Tra le attività della manifestazione, anche tavoli di lavoro partecipati per evidenziare le attuali criticità e tracciare, attraverso l’interazione con gli stakeholders, le linee guida per individuare le migliori strategie per la tutela e la valorizzazione del territorio da fornire ai decisori politici.

"Siamo stati felici di accogliere la richiesta dell'associazione SiciliAntica Paternò – dichiara il vicepresidente del Presidio Carmelo Caruso - nel voler organizzare con il Presidio e con l'Ecomuseo del Simeto un momento di approfondimento e di lavoro che affronti gli aspetti del patrimonio culturale e dello sviluppo locale in modo transdisciplinare. L'evento, che sarà anche occasione di ascolto e costruzione di proposte da parte della comunità, si inserisce nel processo Ecomuseale e nel percorso più generale del Patto di Fiume con cui da anni proviamo a ingaggiare e coinvolgere le comunità locali per renderle protagoniste di un cambiamento del territorio in sinergia con le istituzioni".

Interverranno tra gli altri, il sindaco di Paternò Nino Naso, la Soprintendente ai BB.CC.AA di Catania Irene Donatella Aprile, il presidente di SiciliAntica Tonino Bellomo, il presidente di SiciliAntica Paternò Giuseppe Scandurra, il presidente del Presidio Partecipativo David Mascali.