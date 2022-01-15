LA VARIANTE OMICRON PREDOMINANTE AL 78% IN SICILIA IL 3 GENNAIO

In Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata all′81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%, mentre la Delta era al 19% del campione esam...

In Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevalenza stimata all′81%, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%, mentre la Delta era al 19% del campione esaminato.

Pure in Sicilia la variante Omicron è predominante con una percentuale del 78,8% mentre la variante Delta era del 21,2% del campione esaminato.

Sono questi i risultati definitivi dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse.

In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni e complessivamente 120 laboratori regionali e il Laboratorio di Sanità Militare, e sono stati sequenziati 2632 campioni.