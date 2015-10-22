La voragine di Valverde: LE FOTO dei soccorsi

Gli scatti dell'incredibile crollo verificatosi in pieno centro cittadino

95047.it I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in Piazza del Santuario a Valverde, a seguito dell’improvvisa formazione di una voragine apertasi in corrispondenza della sede stradale a margine dell’area pedonale della piazza, a pochi metri dal Santuario intitolato alla Madonna di Valverde.

All’interno della voragine, avente un diametro di circa 8 metri ed una profondità di circa 4-5 mt, è sprofondata un’autovettura che era stata appena parcheggiata dal conducente la quale, trovandosi già all’esterno del veicolo, è rimasta illesa.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, si è innanzitutto verificato che non ci fossero persone coinvolte dal cedimento della pavimentazione stradale e si è provveduto ad un’accurata delimitazione dell’area potenzialmente interessata da eventuali ulteriori cedimenti.

Successivamente, si sono svolte le operazioni di recupero dell’autovettura, con l’impiego di un’autogru e di personale qualificato SAF.