LA ZECCA DELLO STATO CELEBRA LA SICILIA CON UNA NUOVA MONETA DA 5 EURO

I piatti della cucina italiana contengono la cultura e la storia della zona dalla quale provengono, venendo apprezzati in tutto il mondo.

Proprio per questo la Zecca dello Stato ha voluto celebrare la Sicilia dedicandole una delle 15 monete della collezione numismatica 2021, con due delle tante specialità che rappresentano la bella isola italica “Il cannolo e il vino passito”, simboli della tradizione e cultura della “Trinacria“.

La nuova moneta di 5 euro, infatti se su “dritto” esalta l’eccellenza dell’enogastronomia e della pasticceria siciliana con i cannoli e il passito, su “rovescio” ci sono anche il Tempio della Concordia della Valle dei Templi di Agrigento e un ramo di mandorlo, uno dei simboli della festa internazionale più nota e più ammirata al mondo.

«Alla Zecca dello Stato va l’apprezzamento mio personale e del governo della Regione per aver voluto celebrare la Sicilia attraverso i simboli di eccellenza della nostra tradizione e cultura millenaria. Questo periodo di pandemia ha messo a dura prova due settori produttivi, come quello dell’enogastronomia e del turismo, strategici per l’economia dell’Isola.

Ma riconoscimenti come questo devono spronarci a fare ancora di più e meglio affinché, passato l’incubo del Covid, la Sicilia possa tornare a essere protagonista, ritagliandosi un ruolo di primo piano al centro del Mediterraneo».

É quanto dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando la decisione della Zecca dello Stato di dedicare alla Sicilia una delle 15 monete della collezione numismatica 2021 che riproduce il cannolo siciliano, il passito e il Tempio della Concordia della Valle dei Templi.