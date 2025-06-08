Laboratorio di cosmetici chiuso dai NAS nell'area dei Paesi Etnei: gravi carenze igienico-sanitarie

Il NAS dei Carabinieri di Catania, nell’ambito di mirati controlli volti a garantire la sicurezza dei consumatori nel settore della produzione di cosmetici, ha effettuato un’ispezione presso uno stabi...

Il NAS dei Carabinieri di Catania, nell’ambito di mirati controlli volti a garantire la sicurezza dei consumatori nel settore della produzione di cosmetici, ha effettuato un’ispezione presso uno stabilimento situato nell’area dei paesi etnei.

Durante il controllo, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del laboratorio, dove erano presenti sporco diffuso, scaffalature arrugginite, pareti e soffitti scrostati. Ulteriori irregolarità sono emerse riguardo allo stoccaggio delle materie prime, conservate in un garage adiacente al laboratorio, privo di autorizzazione e in condizioni igieniche inadeguate.

Al termine dell’ispezione, l’intero impianto produttivo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, insieme a 670 kg di materie prime e prodotti finiti. Il valore complessivo del materiale sequestrato è stato stimato in circa 300mila euro. È stata inoltre inoltrata segnalazione alle competenti autorità sanitarie e amministrative.