Con l’acqua alla gola

I conti del Comune. Come si chiude il Bilancio?

95047.it Sforzarsi di trovare frasi giornalisticamente ad effetto sarebbe un non sense. La situazione è drammatica da tempo. Non certo da oggi. O da ieri. Non era solo una questione di Addizionale Irpef: la vicenda è strutturale. Sarà un’impresa chiudere i conti del Bilancio di Previsione: anche perchè di sbocchi all’orizzonte non se ne intravedono. E nemmeno di miracoli. Il bivio è quello che vi raccontavamo a cavallo dei giorni di ferragosto: o prevedere interi capitoli a zero euro (leggasi: zero euro) oppure chiedere alla Corte dei Conti - ma i tempi stringono - la possibilità di dare il via ad un Piano di riequilibrio per contenere i debiti. Una operazione, quest’ultima, complessa perchè andrebbe approvato, comunque, lo strumento finanziario e poi girato tutto ai magistrati contabili ed al Ministero. Occorrerebbe anche una unità politica di intenti che francamente, non c’è proprio.

L’una o l’altra ipotesi non sono, ovviamente, la stessa cosa. Una cosa è certa: chi aspetta i miracoli, resterà profondamente deluso.