L'ADRANITA GIUSEPPE SCHILLACI NOMINATO VESCOVO DI LAMEZIA TERME

E’ stato annunciato questa mattina, da S.E. Mons. Salvatore Gristina la nomina del Rettore del Seminario di Catania, Mons. Giuseppe Schillaci, da parte di Papa Francesco a Vescovo di Lamezia Terme.

Nato in Adrano, l’8 gennaio 1958, Mons. Schillaci, dopo l’ordinazione sacerdotale ricevuta il 4 luglio 1987 da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Domenico Picchinenna, ha conseguito il dottorato in Filosofia presso la Pontifica Università Gregoriana. Ha svolto diversi incarichi nel paese di origine e in ambito diocesano, soprattutto nel Seminario Arcivescovile di cui al presente è Rettore. Da anni è Docente presso lo Studio Teologico S. Paolo in Catania, di cui è stato anche Vice – Preside.

Mons. Schillaci dal 1999 è membro del Consiglio Presbiterale dell’arcidiocesi e negli anni 1999-2006 è stato Vicario episcopale per la Cultura.

La Chiesa di Catania, mentre esulta per la scelta del Santo Padre Francesco, esprime viva gratitudine a Mons. Schillaci per il ministero svolto con esemplare generosità e gli augura abbondanza di doni celesti per la nuova missione affidatagli.

