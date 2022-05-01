L'ADRANITA NUNZIO STANCAMPIANO ELIMINATO DA AMICI

Nella settima puntata del talent di Maria De Filippi, Raimondo Todaro perde il suo ballerino Nunzio Stancampiano.Ancora una volta, per la gioia degli allievi ancora in gara, non c'è stata una doppia e...

Nella settima puntata del talent di Maria De Filippi, Raimondo Todaro perde il suo ballerino Nunzio Stancampiano.

Ancora una volta, per la gioia degli allievi ancora in gara, non c'è stata una doppia eliminazione. La consueta sfida finale sul palco di "Amici 21" avviene tra Nunzio, Luigi e Albe.

L'allievo a rischio a essere salvato dalla giuria è Luigi, a giocarsi il posto restano dunque Nunzio e Albe.

Dopo quattro volte al ballottaggio, a dover lasciare la scuola questa volta è stato il ballerino di Adrano.

Salutati tutti in casetta, sono arrivate le prime parole di Nunzio dopo Amici 2022. Le ha rilasciate come tutti gli altri ai microfoni di Witty Tv, che raccolgono da anni le prime emozioni degli eliminati dal Serale. Il ballerino ha esordito dicendo di non poter chiedere di più da sé stesso: è molto soddisfatto del percorso. Quindi ha ammesso lui stesso di essere molto cambiato:

“Il Nunzio che è entrato era troppo sicuro di sé, troppo spavaldo. Un Nunzio che non piangeva mai. Oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato, ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi e avere il rispetto delle persone. E anche a prendere le critiche”

Ha proseguito parlando dei suoi compagni di viaggio: sentirà la mancanza di tutti. Nunzio Stancampiano dopo Amici porterà un ricordo bellissimo di ogni suo compagno: “Non ce n’era uno che mi stava antipatico. Ci stavano i momenti che odiavo tutti, con le pulizie con Serena o Alex quando scherzava. Però ci divertivamo sempre”. Non potevano mancare le ultime parole sulla Celentano:

“Lei è stata cattiva con me, cattivissima. Però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo darla vinta a lei. Mi ha messo in competizione con me stesso, per questo le sarò sempre grato”

Cosa farà Nunzio dopo Amici 2022? La prima cosa sarà tornare tra le braccia di sua madre: “Torno a casa e non mi stacco dalle braccia di mamma. Sono mammone, sto impazzendo senza mamma”. Infine ha rivolto un saluto anche ai fan: “Vi saluto, lo so che vi mancherò ma fa parte del gioco. Vi porterò sempre nel cuore”.