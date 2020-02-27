LADRO SI INTRUFOLA AL ROMANO PALACE: PRESO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato il 35enne catanese Giuseppe MAUGERI.Una gazzella del Nucleo Radiom...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato il 35enne catanese Giuseppe MAUGERI.

Una gazzella del Nucleo Radiomobile è intervenuta in piena notte presso l’Hotel Romano di viale Kennedy, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 con la quale l’interlocutore segnalava strani rumori provenire da una delle stanze della struttura alberghiera.

I militari, giunti tempestivamente sul luogo, hanno immediatamente preso contatto con il personale di servizio che li indirizzavano nella zona dove avevano sentito quei rumori e dopo una breve ricerca hanno trovato l’uomo, che aveva già asportato un televisore a schermo piatto di ultima generazione, mentre cercava di nascondersi in un ripostiglio per il materiale di pulizia.

Il MAUGERI, che non ha saputo fornire ovviamente ai militari alcuna spiegazione circa la presenza sua e del televisore, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.