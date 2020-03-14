L'AGGIORNAMENTO DEI CASI IN SICILIA, 156 POSITIVI (26 PIÙ DI IERI), 23 PERSONE RICOVERATE A CATANIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 14 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unit...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 14 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.100, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 156 campioni (26 più di ieri).

Risultano ricoverati 53 pazienti (quattordici a Palermo, ventitré a Catania, cinque a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e tre a Trapani) di cui 11 in terapia intensiva, mentre 97 sono in isolamento domiciliare, quattro sono guariti e due deceduti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87