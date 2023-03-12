L'ALLARME DEGLI 007: DALLA LIBIA PRONTI A PARTIRE 685MILA MIGRANTI

Nei report settimanali sull’immigrazione, che vengono inoltrati con cadenza settimanale al governo, i servizi segreti italiani hanno evidenziato che in Libia sono presenti 685mila persone pronte a par...

Nei report settimanali sull’immigrazione, che vengono inoltrati con cadenza settimanale al governo, i servizi segreti italiani hanno evidenziato che in Libia sono presenti 685mila persone pronte a partire e attraversare il Mediterraneo per sbarcare sulle coste italiane.

Negli ultimi giorni, oltre al drammatico naufragio di Cutro, gli sbarchi sono andati via via crescendo, con migliaia di arrivi sulle coste italiane. Una situazione che, secondo gli 007 italiani, potrebbe rappresentare il preludio di una nuova ondata di sbarchi, a cui il governo italiano – unitamente all’Unione Europea – dovrà saper dare risposte «concrete», come dichiarato a chiare lettere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’anno scorso sono sbarcati in Italia 104mila migranti, in parte anche a causa della pandemia. Ma secondo le previsioni dell’intelligence i numeri di arrivi per il 2023 saranno esponenzialmente superiori. Dall’inizio del 2023, i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati 17.592, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (5.976).

E per far fronte a questa situazione ed evitare nuove tragedie, l’esecutivo si è più volte confrontato con il governo Tripoli per contenere le partenze dalla sola Libia, ma il controllo territoriale – con questi numeri – risulta essere impraticabile.