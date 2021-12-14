L’ALLARME DELL’OMS: "CON OMICRON TSUNAMI DI CONTAGI

"Stiamo affrontando uno tsunami di contagi covid nel mondo, sia per ala variante Delta (dominante negli ultimi mesi) sia per la Omicron. Non bisogna aspettare ad agire". L'avvertimento arriva dalla re...

"Stiamo affrontando uno tsunami di contagi covid nel mondo, sia per ala variante Delta (dominante negli ultimi mesi) sia per la Omicron. Non bisogna aspettare ad agire". L'avvertimento arriva dalla responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, Maria van Kerkhove, che, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, invita i governi ad agire in fretta.

"E non mi riferisco ai confinamenti - spiega- Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali". "Ora è il momento di agire anche contro la variante Delta, perché sta seminando il caos", aggiunge.

Kerkhove sottolinea che "anche in Europa, che ha alti livelli di vaccinazione, ci sono ancora grandi sacche di persone vulnerabili che non sono state vaccinate o non hanno ricevuto il ciclo completo. E nel resto del mondo ce n'è una quantità enorme. E questo è il grosso problema, qualunque sia la variante. Ci si aspetta che l'Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro la delta. Quindi, per favore, vaccinatevi".

Natale rischia di diventare un assist per l'epidemia? "La vaccinazione da sola non basta. La vaccinazione previene la forma grave della malattia e la morte, ma non evita completamente l'infezione. Quindi, se si ha intenzione di partecipare agli incontri, meglio essere vaccinati, fare un test, mantenere una buona ventilazione nella stanza e indossare una mascherina quando possibile. Sappiamo che è complicato, perché ci si toglie la mascherina per cena e per bere, ci si abbraccia. Non è realistico mantenere sempre le distanze, ma bisogna essere consapevoli dei rischi: le azioni hanno conseguenze".

La variante Omicron" di Sars-CoV-2 "può diffondersi più velocemente della Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa", ha detto dal canto suo Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa.

L'esperto via Twitter invita a mantenere alta l'attenzione sulla diffusione del virus nell'area e ricorda di proseguire sui binari principali già tracciati che prevedono di puntare a "un'alta copertura con vaccini e booster" e di garantire "cure cliniche precoci alle persone vulnerabili"; di agire sulla "prevenzione delle infezioni" con le misure anti-contagio, "dalle mascherine al distanziamento" e dalla "ventilazione" dei locali "all'igiene delle mani". E infine l'invito è a continuare con le attività per "intercettare e interrompere la trasmissione" del virus: quindi "sorveglianza, test, tracciamento dei contatti".