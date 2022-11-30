L'ALLARME DI KIEV: "NAVI RUSSE CON 84 MISSILI NEL MAR NERO E NEL MEDITERRANEO"

“Nel Mar Nero ci sono 12 navi da guerra nemiche, tra cui una portamissili di tipo Kalibr con una raffica totale di otto missili pronte al combattimento”.E’ l’allarme lanciato dalla Marina ucraina, com...

E’ l’allarme lanciato dalla Marina ucraina, come riferisce Ukrinform. Le navi da guerra russe con un totale di 84 missili da crociera di tipo Kalibr sono pronte al combattimento nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo.

Nel Mediterraneo sono presenti nove navi da guerra russe, tra cui cinque portamissili da crociera del tipo Kalibr con una raffica totale di 76 missili.

Negli ultimi giorni – ha riferito la Marina ucraina – 23 navi da guerra russe hanno navigato nel Mar d’Azov, tra cui tre provenienti dallo Stretto del Bosforo; 20 navi hanno navigato nel Mar Nero, e sei si sono dirette verso il Bosforo.