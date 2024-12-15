L’ALONE LUNARE IERI VISIBILE ANCHE A PATERNÒ

Ieri sera, 14 dicembre 2024, gran parte d’Italia è stata protagonista di un affascinante spettacolo celeste: l’alone lunare. Anche il nostro comprensorio ha potuto godere di questa meraviglia atmosfer...

Ieri sera, 14 dicembre 2024, gran parte d’Italia è stata protagonista di un affascinante spettacolo celeste: l’alone lunare.

Anche il nostro comprensorio ha potuto godere di questa meraviglia atmosferica che ha spinto tantissimi di voi a condividere emozioni, osservazioni e foto di questo raro fenomeno.

Che cos’è l’Alone Lunare?

L’alone lunare è un fenomeno ottico mozzafiato che si manifesta come un anello luminoso intorno alla Luna. Questo evento si verifica quando la luce della Luna attraversa minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera terrestre. Questi cristalli, agendo come prismi naturali, rifrangono la luce lunare, separandola nei suoi colori. Solitamente, l’alone appare bianco o argentato, ma in condizioni particolari può tingersi di sfumature che vanno dal rosso (all’interno) al blu-verde (all’esterno), rendendolo ancor più spettacolare.

Quando e Come si Forma

Perché si formi un alone lunare, la Luna deve essere luminosa, idealmente in fase piena o quasi piena, come quella di ieri. La presenza di cristalli di ghiaccio nell’atmosfera – spesso associati a nubi alte e sottili, come i cirrostrati – è fondamentale per questo gioco di luci. La luce viene piegata con un angolo di circa 22°, creando l’iconico cerchio intorno al nostro satellite.

Nel nostro comprensorio, molti di voi hanno avuto la fortuna di osservare l’alone lunare insieme a un altro protagonista del cielo di dicembre: il brillante pianeta Giove, che ha reso l’esperienza ancor più speciale. Tra i numerosi scatti ricevuti, uno dei più suggestivi è stato realizzato da un lettore a Paternò, immortalando la bellezza di questo spettacolo notturno.

Un Invito a Guardare il Cielo

Non perdete l’occasione di alzare gli occhi al cielo nelle notti limpide di dicembre. L’alone lunare, con la sua magia senza tempo, ci ricorda quanto sia affascinante il nostro universo. E chissà, magari il prossimo fenomeno celeste è già dietro l’angolo, pronto a stupirci.

Continuate a condividere con noi le vostre osservazioni e foto: la bellezza del cielo è ancora più speciale quando possiamo goderne insieme.