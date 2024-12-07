L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PATERNÒ ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI ELETTRICI FINO AL 6 GENNAIO 2025

L'Amministrazione Comunale di Paternò ha annunciato, attraverso un comunicato sulla sua pagina social, che, in vista delle imminenti festività patronali e natalizie, i lavori sulla rete elettrica sara...

L'Amministrazione Comunale di Paternò ha annunciato, attraverso un comunicato sulla sua pagina social, che, in vista delle imminenti festività patronali e natalizie, i lavori sulla rete elettrica saranno sospesi su tutto il territorio comunale fino al 6 gennaio 2025.

Questa decisione, maturata dopo numerose sollecitazioni da parte dei commercianti locali, ha come obiettivo quello di garantire la piena operatività delle attività commerciali durante il periodo delle festività, che prevede una forte affluenza di cittadini e turisti.

Con tale provvedimento, l’Amministrazione spera di offrire un supporto concreto per favorire lo svolgimento regolare delle festività, garantendo al contempo il benessere e la serenità della comunità.

Il Sindaco di Paternò ha sottolineato come questa misura rappresenti un segnale di attenzione verso le esigenze delle attività economiche locali e della collettività, confermando l’impegno dell’Amministrazione a supportare lo sviluppo del territorio in ogni sua forma.

Si auspica che il blocco dei lavori contribuisca a una stagione festiva tranquilla e sicura per tutti i cittadini e le imprese del comune.