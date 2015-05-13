"L'amministrazione comunale istituisca il Mese dello sport"

La richiesta è stata formulata dalla V commissione: "Permetterebbe ai paternesi di poter fruire il centro cittadino in maniera differente dalla quotidianità

95047.it Di seguito, la richiesta protocollata dalla Commissione Sport, Turismo e Spettacolo:

"La V Commissione consiliare permanente “Sport, Turismo e Spettacolo”, cosciente dell’importanza dello sport per la nostra comunità, non solo e non già per ciò che è connesso alla funzione sportiva, ma anche per ciò che rappresenta in termini di socializzazione e di vita del territorio, propone all’amministrazione l’organizzazione del “Mese dello Sport”, iniziativa pensata con lo scopo di coinvolgere le associazioni sportive cittadine nell’organizzazione di tornei all’interno delle strutture comunali, e nell’organizzazione di rappresentazioni sportive nel centro cittadino, o nei parchi cittadini, che possano consentire di avvicinare i giovani allo sport e di far conoscere agli stessi le varie discipline, permettendo ai paternesi di poter fruire il centro cittadino in maniera differente dalla quotidianità, con la creazione, a corredo delle iniziative, di percorsi ciclabili per le vie del centro cittadino".

I consiglieri proponenti, Giuseppe Di Benedetto, Lorenzo Arcoria, Consolazione Rapisarda, Filippo Condorelli, Salvatore Comis, Alfredo Sciacca, Enrico Statelli