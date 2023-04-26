L'AMORE DELL'ITALIA PER LE SCOMMESSE SPORTIVE: UN'INDUSTRIA DA 1 MILIARDO DI DOLLARI

l'Italia è la patria di tante cose, tra queste figura anche il gioco d'azzardo. Un amore talmente grande che parte dai tempi antichi in quanto già nell'Antica Roma, la popolazione amava giocare con i...

l'Italia è la patria di tante cose, tra queste figura anche il gioco d'azzardo. Un amore talmente grande che parte dai tempi antichi in quanto già nell'Antica Roma, la popolazione amava giocare con i dadi e scommettere su tutto. Questa passione si è trascinata fino a oggi ed è incrementata grazie all'avvento delle piattaforme digitali che hanno quindi reso le scommesse molto più accessibili grazie ai dispositivi mobili e con il vantaggio di avere la massima privacy.

Italia e scommesse: un'amore così grande

Non sorprende quindi che esistono così tanti siti dedicati al gioco d'azzardo, con una serie di offerte di benvenuto molto interessanti che spingono i nuovi utenti all'iscrizione. A favorire questo boom c'è stata anche la legalizzazione da parte dell'Italia, il governo ha concesso questo non solo per rendere i giochi sicuri ma anche per ritagliarsi una grossa fetta economica da queste entrate, si parla infatti di un erario di 10 miliardi di euro l'anno. Le scommesse e il gioco d'azzardo in generale fanno quindi guadagnare un po' tutti, sia gli sviluppatori dei giochi, sia i casinò on-line e, non in ultimo, lo Stato. Cosa ne traggono gli utenti? Sicuramente uno sconfinato divertimento ma anche la possibilità di guadagnarsi una grossa cifra grazie alla propria fortuna o alla bravura. Non stiamo infatti parlando di una slot machine o giochi dove la fortuna è l'unica variabile, ci sono persone che con le scommesse ci hanno creato un vero e proprio lavoro. Questi soggetti studiano una determinata materia come uno sport o un evento, leggono i pronostici e individuano il probabile vincitore.

Perché scommettere?

La scommessa è un perfetto mix di fortuna, bravura ed eccitazione. Non sorprende che in questa industria da un miliardo di dollari ci siano tanti siti che offrono promozioni davvero vantaggiose per gli iscritti. A tal proposito è bene controllare le migliori offerte Bonus Scommesse prima di registrarsi a una piattaforma e cominciare questa avventura. C'è chi garantisce un bonus di €10, c'è chi invece assicura un bonus fino a €300, chi invece si accontenta di uno da €100. Le offerte sono davvero tante per cui è necessario conoscere la percentuale di ritorno ma anche il turnover, il deposito minimo e la quota minima, la risultante sarà l'offerta perfetta per l'utente. Impossibile definirne una in generale in quanto ogni scommettitore ha delle esigenze specifiche per quel che vale, il consiglio è controllarle tutte e capire quale è più consona per le proprie necessità. Intanto le scommesse sportive continuano ad attirare proseliti, basti pensare che nel 2022 il fatturato mondiale è stato di 1,41 trilioni di euro, di questi 730 miliardi erano solo sul calcio per cui quasi la metà. La serie A italiana è nella Top 10 dei campionati con più scommesse in tutto il mondo. Secondo un recente rapporto di Sportradar, su ogni partita della Serie A vengono scommessi 89 milioni di euro, un business davvero enorme che porta giovamento a tutti. Entra anche tu in questo mondo, piazza le migliori scommesse e non dimenticare di studiare i pronostici.