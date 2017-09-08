LAMPIONE DIVELTO NELLA NOTTE "ALLE PALME" - FOTO
Un incidente o atto di vandalismo?? Ci riferiamo al lampione in pieno centro, trovato stamane, divelto in via Vittorio Emanuele (zona Palme)Prontamente intervenuti, stamane, i tecnici per ripristinar...
A cura di Redazione
08 settembre 2017 09:13
Un incidente o atto di vandalismo?? Ci riferiamo al lampione in pieno centro, trovato stamane, divelto in via Vittorio Emanuele (zona Palme)
Prontamente intervenuti, stamane, i tecnici per ripristinare il tutto
LAMPIONE DIVELTO NELLA NOTTE "ALLE PALME" - FOTO