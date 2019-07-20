LANCIO MISSIONE BEYOND, LA PARTENZA DELL’ASTRONAUTA LUCA PARMITANO: LA DIRETTA STREAMING VIDEO

La diretta del lancio su ESA comincia alle 17:30, e riprenderà dalle 00:00 alle 01:00 per seguire l’attracco al modulo di servizio Zvezda della Stazione, e nuovamente dalle 02:00 alle 03:00 per l’a...

La diretta del lancio su ESA comincia alle 17:30, e riprenderà dalle 00:00 alle 01:00 per seguire l’attracco al modulo di servizio Zvezda della Stazione, e nuovamente dalle 02:00 alle 03:00 per l’apertura del portellone. Le immagini saranno commentate dall’astronauta ESA Paolo Nespoli.

ESA coprirà l’evento con materiale video relativo all’arrivo dell’equipaggio e gli ultimi preparativi a Baikonur, come anche la diretta delle attività del giorno del lancio, quali la vestizione dell’equipaggio, l’uscita e quando il trio saluta con la mano mentre si appresta a salire a bordo del lanciatore.

Riepilogando, la diretta sarà divisa in 3 parti. Di seguito gli orari in ora italiana