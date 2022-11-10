L'ANNUNCIO DI VASCO ROSSI: "A PALERMO IL 22 E 23 GIUGNO". BIGLIETTI IN VENDITA DAL 25 NOVEMBRE

Adesso sono ufficiali anche le date. Vasco Rossi sarà a Palermo il 22 e il 23 giugno prossimi. E' stato lo stesso rocker emiliano a dare l'annuncio a Roma nel corso della presentazione di "Vasco Live...

Adesso sono ufficiali anche le date. Vasco Rossi sarà a Palermo il 22 e il 23 giugno prossimi. E' stato lo stesso rocker emiliano a dare l'annuncio a Roma nel corso della presentazione di "Vasco Live - Roma circo Massimo", il documentario che racconta i due live nella capitale dello scorso 11 e 12 giugno. Due date evento che hanno raccolto 140.000 Fan. Il film, diretto da pepsy romanoff, è al cinema il 14, 15 e 16 novembre (distribuzione adler entertainment).

Il nuovo tour sarà negli stadi nel 2023. Il blasco proseguirà il tour con questi appuntamenti: 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno a Roma, 22 e 23 giugno a Palermo, 28 e 29 giugno a Salerno.

A Palermo Vasco Rossi canterà allo stadio "Barbera" ch trent'anni fa, in occasione degli ultimi concerti nell'impianto palermitano, si chiamava ancora Favorita. Un ritorno della grande musica nello stadio palermitano che ritorna così ad essere impianto anche per le grandi esibizioni musicali.

Le date e le location del 'Vasco live" sono comparse su ticketone. I biglietti saranno in vendita dalle 11 del 25 novembre