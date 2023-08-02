L’APP DI CHATGPT ARRIVA SU ANDROID IN ITALIA

Dopo il debutto su piattaforma Apple, ChatGpt arriva su Android.Il famoso chatbot è disponibile, come applicazione ufficiale, sugli smartphone che girano con il sistema operativo di Google, anche in I...

Dopo il debutto su piattaforma Apple, ChatGpt arriva su Android.

Il famoso chatbot è disponibile, come applicazione ufficiale, sugli smartphone che girano con il sistema operativo di Google, anche in Italia. Il download è gratis e può essere eseguito attraverso il negozio digitale Play Store.

Le funzionalità sono quelle già viste e supportate da Apple su iOs. Quindi interazione testuale e con la voce e risposte contestuali seppur aggiornate solo a fine 2021.

Nonostante i dubbi sull'arrivo nel nostro Paese, anche a seguito della vicenda che mesi fa aveva contrapposto il Garante italiano per la protezione dei dati personali e OpenAi, sviluppatore di ChatGpt, l'intelligenza artificiale approda come app per tutti gli utenti nostrani.

La novità mette in secondo piano l'utilizzo del chatbot tramite sito web su smartphone, rendendone più semplice l'accesso, anche per gli abbonati al servizio Plus di OpenAi, con cui è possibile sfruttare il motore più avanzato di ChatGpt, conosciuto come Gpt-4, e ottenere risposte più rapide.

Un occhio di riguardo, nell'implementazione del chatbot è la sicurezza. OpenAi ricorda che ogni dato scambiato con il programma è criptato, ossia non visibile a terze parti, e che in momento l'utente ha la possibile di chiedere la cancellazione della cronologia di domande e risposte, di norma utilizzate come contesto per migliorare gli algoritmi alla base di ChatGpt.

La cronologia è sincronizzata tra tutti i dispositivi dai quali si accede al chatbot con lo stesso account.

Nel mese di giugno, secondo le stime di Similarweb, ChatGpt ha fatto registrare la sua prima flessione di traffico generato dal sito web sin dal lancio, con una riduzione del tempo speso dagli utenti sulla piattaforma.