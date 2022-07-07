95047

07 luglio 2022 13:24
L'APPELLO DELLA FIGLIA DI ANTONINO MANNINO A "CHI L'HA VISTO": "NON VOGLIO VENDETTA, SOLO SAPERE CHE COSA GLI È SUCCESSO E DOVE SI TROVA” -
La trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto" di ieri sera è tornata a parlare della scomparsa del 63enne Paternese  Antonino Mannino  di cui non si hanno notizie dal 24 dicembre del 2020, quando intorno alle 22 il cognato lo ha lasciato a Paternò nei pressi di un supermercato non molto distante da casa sua. Il suo cellulare risulta sempre spento.

“Qualcuno gli ha fatto del male. Non voglio vendetta, solo sapere che cosa gli è successo e dove si trova”, l’appello della figlia dell’uomo scomparso

Qualcuno ha informazioni utili?



SCHEDA

Antonino Mannino Sesso:M
Età:63 (al momento della scomparsa)
Statura:155
Occhi:azzurri
Capelli:castani
Abbigliamento: giubbotto nero di pelle, maglione nero, pantaloni neri
Segni particolari: tatuaggio vicino al polso raffigurante un cuore trafitto da una spada, grande cisti tra petto e stomaco
Scomparso da: Paternò (Catania)
Data della scomparsa:24/12/2020

