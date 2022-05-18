L’AQUILA, AUTO SFONDA IL RECINTO DI UN ASILO E PIOMBA SUI BAMBINI. MORTO BAMBINO DI 4 ANNI, ALTRI 5 FERITI, UNO È GRAVE

Un bambino è morto, un altro è grave e altri quattro risultano feriti.Questo per ora il bilancio dell'incidente all'asilo dell'Aquila, secondo fonti sanitarie.I bimbi hanno tra i tre e i cinque anni.I...

Un bambino è morto, un altro è grave e altri quattro risultano feriti.

Questo per ora il bilancio dell'incidente all'asilo dell'Aquila, secondo fonti sanitarie.

I bimbi hanno tra i tre e i cinque anni.

I bambini che stavano giocando nel giardino dell'asilo sono stati investiti da un'auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli. L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio all'Aquila.

Secondo una prima ricostruzione, alle 14.30 il freno dell'auto che era stata parcheggiata vicino all'asilo sarebbe stato incidentalmente tolto e la vettura sarebbe finita sul cortile dove si trovavano i bambini. A quanto si è appreso, all'interno dell'auto sfrenata c'era un bimbo tra gli 8 e i 10 anni, il quale era stato lasciato momentaneamente solo dalla mamma: una delle ipotesi è che proprio il bimbo potrebbe aver sfrenato la vettura.

"Sono profondamente addolorato, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi". Queste le parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, subito dopo avere visitato il luogo dell'incidente presso la scuola dell'infanzia Primo Maggio dove un'autovettura ha investito alcuni bambini. L'auto, parcheggiata fuori dalla scuola, si sarebbe sfrenata: dopo avere sfondato un cancello è entrata nel giardino dove i bimbi stavano giocando. Il primo cittadino si è poi diretto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove sono ricoverati cinque bambini - e non quattro come scritto in precedenza - di cui uno molto grave.

Paura e sgomento nel cortile della scuola. Un momento delicatissimo per le maestre delle due scuole - oltre all'Infanzia c'è anche l'asilo nido "Primo maggio" - che, seppure visibilmente segnate dall'episodio, hanno cercato di gestire al meglio la situazione, accogliendo i genitori dei piccoli, a partire da quelli rimasti coinvolti nell'investimento. Per ragioni di protocollo e di tempestività non tutti i genitori hanno potuto accompagnare i loro figli all'interno dei mezzi di soccorso e la cosa ha reso ancora più delicata la situazione.

"La priorità - spiega all'ANSA una insegnante della primaria - è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall'incidente, con l'auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso".

Mentre parla, una barella con una bimba sfila tra la gente. Poco dopo, invece, alcuni volontari della protezione civile, in supporto agli operatori del 118, sono riusciti a proteggere da occhi indiscreti l'ingresso dei piccoli all'interno dell'ambulanza. "Con alcuni bambini - riprende l'insegnante che preferisce mantenere l'anonimato - abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile".

"Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.