L'AQUILA, MAMMA SI GETTA DA UN BALCONE CON IN BRACCIO IL FIGLIO DI 5 ANNI: LA DONNA MUORE SUL COLPO, IL BIMBO IN GRAVI CONDIZIONI
Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila.
Secondo le prime ricostruzioni la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano.
Sul posto ci sono gli agenti del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco.
"Una tragedia - commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli - aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti".