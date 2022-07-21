«L'ARTE DELLA GIOIA», CASTING A CATANIA PER LA NUOVA SERIE TV: COME PARTECIPARE

Si cercano comparse per la serie tv «L'arte della gioia» che verrà girata da metà settembre a Catania e a Palermo. La pellicola, ambientata nel '900, vede il debutto come regista di Valeria Golino. Si...

Si cercano comparse per la serie tv «L'arte della gioia» che verrà girata da metà settembre a Catania e a Palermo. La pellicola, ambientata nel '900, vede il debutto come regista di Valeria Golino. Si tratta di un adattamento del romanzo, scritto da Goliarda Sapienza. Il progetto sarà realizzato per Sky e per la piattaforma di streaming Now.

Al centro della trama c’è una giovane siciliana che, all’inizio del ‘900, va alla scoperta della sua sessualità e desidera una vita migliore rispetto a quella che ha sempre avuto. La sceneggiatura è firmata da Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo.

I requisiti dei maggiorenni per il casting

Per partecipare al casting occorrerà essere maggiorenni, tra i 18 e gli 80 anni. Gli uomini devono possedere capelli pettinabili, senza rasature e doppio taglio, le donne non devono avere meches, shatush e gel alle unghie. Entrambi devono essere senza tatuaggi e con sopracciglia naturali, non ritoccate e non tatuate.

Come partecipare al casting

I casting si effettueranno online inviando una mail a [email protected]. Occorrerà inviare una foto in primo piano (volto ben visibile e su sfondo bianco), una foto figura intera (volto ben visibile e su sfondo bianco). Bisognerà inserire un recapito telefonico, indicare un luogo di residenza.

I requisiti dei minorenni

Per quanto riguarda i minorenni, si cercano bambini dai 5 ai 12 anni. Occorrerà inviare una mail a [email protected]. Bisognerà allegare una foto in primo piano (volto ben visibile e su sfondo bianco), una foto figura intera (volto ben visibile e su sfondo bianco), il documento di almeno un genitore, la carta d’identità e il codice fiscale fronte e retro in corso di validità, un recapito telefonico. La società che si occupa dei casting fa sapere che verranno cancellate in automatico le candidature dei minori se non saranno presenti i documenti dei genitori allegati all’email.