Lasagne con melanzane e ricotta

In questo piatto la parte da leone la fanno le melanzane, ortaggi introdotti ne ‘200 dai mercanti arabi. Malgrado il colore nero e il loro succo, un tempo ritenuto tossico, questi ortaggi ebbero successo in quanto costavano poco e potevano essere cucinati facilmente dopo essere stati privati dell’amaro, proprio come si fa ancora oggi nelle nostre cucine, per mezzo di sale o acqua bollente.

Ingredienti per 4 persone

400g di lasagne

2 melanzane

150g di ricotta

300g di salsa di pomodoro

Un mazzetto di prezzemolo

40g di burro

Uno spicchio d’ aglio

40g di besciamella

40g di parmigiano

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

Procedimento

Lavate e asciugare le melanzane, tagliatele a rondelle. In una casseruola capiente mettete l’olio il burro e soffriggete l’aglio, disponete le melanzane e rosolatele su entrambe i lati, salate e pepate.

in una pirofila precedentemente imburrata disponete il primo strato di lasagne, ricoprite con le melanzane, la salsa di pomodoro,, il prezzemolo tritato e la ricotta, ricoprite con un altro strato di lasagne, ripetendo l’operazione fino all’esaurimento degli ingredienti e infine terminate con le melanzane. Spalmate sulle lasagne la besciamella, cospargete cin il parmigiano grattugiato e infine con la ricotta rimasta. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti.

Per gustare al meglio questo piatto vi consiglio l’abbinamento con un Circeo Rosato Riflessi