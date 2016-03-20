95047

LASAGNE

20 marzo 2016 13:55
Lasagne con melanzane e ricotta

In questo piatto la parte da leone la fanno le melanzane, ortaggi introdotti ne ‘200 dai mercanti arabi. Malgrado il colore nero e il loro succo, un tempo ritenuto tossico, questi ortaggi ebbero successo in quanto costavano poco e potevano essere cucinati facilmente dopo essere stati privati dell’amaro, proprio come si fa ancora oggi nelle nostre cucine, per mezzo di sale o acqua bollente.

Ingredienti per 4 persone

  • 400g di lasagne
  • 2 melanzane
  • 150g di ricotta
  • 300g di salsa di pomodoro
  • Un mazzetto di prezzemolo
  • 40g di burro
  • Uno spicchio d’ aglio
  • 40g di besciamella
  • 40g di parmigiano
  • Olio extra vergine di oliva
  • Sale e pepe

Procedimento

Lavate e asciugare le melanzane, tagliatele a rondelle. In una casseruola capiente mettete l’olio il burro e soffriggete l’aglio, disponete le melanzane e rosolatele su entrambe i lati, salate e pepate.

in una pirofila precedentemente imburrata disponete il primo strato di lasagne, ricoprite con le melanzane, la salsa di pomodoro,, il prezzemolo tritato e la ricotta, ricoprite con un altro strato di lasagne, ripetendo l’operazione fino all’esaurimento degli ingredienti e infine terminate con le melanzane. Spalmate sulle lasagne la besciamella, cospargete cin il parmigiano grattugiato e infine con la ricotta rimasta. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti.

Per gustare al meglio questo piatto vi consiglio l’abbinamento con un Circeo Rosato Riflessi

