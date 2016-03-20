LASAGNE
Lasagne con melanzane e ricotta
In questo piatto la parte da leone la fanno le melanzane, ortaggi introdotti ne ‘200 dai mercanti arabi. Malgrado il colore nero e il loro succo, un tempo ritenuto tossico, questi ortaggi ebbero successo in quanto costavano poco e potevano essere cucinati facilmente dopo essere stati privati dell’amaro, proprio come si fa ancora oggi nelle nostre cucine, per mezzo di sale o acqua bollente.
Ingredienti per 4 persone
- 400g di lasagne
- 2 melanzane
- 150g di ricotta
- 300g di salsa di pomodoro
- Un mazzetto di prezzemolo
- 40g di burro
- Uno spicchio d’ aglio
- 40g di besciamella
- 40g di parmigiano
- Olio extra vergine di oliva
- Sale e pepe
Procedimento
Lavate e asciugare le melanzane, tagliatele a rondelle. In una casseruola capiente mettete l’olio il burro e soffriggete l’aglio, disponete le melanzane e rosolatele su entrambe i lati, salate e pepate.
in una pirofila precedentemente imburrata disponete il primo strato di lasagne, ricoprite con le melanzane, la salsa di pomodoro,, il prezzemolo tritato e la ricotta, ricoprite con un altro strato di lasagne, ripetendo l’operazione fino all’esaurimento degli ingredienti e infine terminate con le melanzane. Spalmate sulle lasagne la besciamella, cospargete cin il parmigiano grattugiato e infine con la ricotta rimasta. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti.