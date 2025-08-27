Lascia i domiciliari a Roma e si presenta in caserma a Catania: arrestato 39enne

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania dedica costante attenzione alle attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione anche alla vigilanza sui soggetti sottopos...

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania dedica costante attenzione alle attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione anche alla vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari, affinché vengano rispettati i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 39enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione, sulla base degli indizi raccolti che saranno valutati in sede giurisdizionale.

La vicenda, per modalità e circostanze, ha assunto contorni quasi surreali: l’uomo, infatti, si è presentato spontaneamente in caserma ammettendo candidamente di essersi allontanato dal domicilio in provincia di Roma dove era ristretto, per trasferirsi a Catania. Una sorta di “autodenuncia” che, seppur insolita, non gli ha evitato le conseguenze previste dalla legge.

L’uomo ha spiegato ai militari di aver presentato formale istanza per ottenere il cambio del luogo di detenzione domiciliare, chiedendo di poter scontare la misura cautelare nella propria città. La sua richiesta, però, gli era stata espressamente rigettata dall’Autorità Giudiziaria, circostanza di cui era pienamente consapevole. Nonostante ciò, ha deciso ugualmente e in maniera del tutto arbitraria di trasferirsi, ponendosi in aperto contrasto con la decisione già assunta dal Giudice e violando così le prescrizioni imposte.

I Carabinieri della Stazione di Nesima, quindi, con la consueta professionalità, hanno ascoltato le varie giustificazioni dell’uomo, un mix di problemi personali, difficoltà logistiche e timori per la propria sicurezza che, pur potendo apparire comprensibili sul piano personale, non possono in alcun modo giustificare un comportamento che costituisce a tutti gli effetti reato. L’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione del Giudice comporta, infatti, il reato di evasione, per il quale la legge non lascia margini di interpretazione.

Pertanto, espletate le formalità di rito, gli investigatori hanno applicato la normativa e il 39enne è stato dichiarato in arresto per evasione e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva..