Ha lasciato casa e non si hanno sue notizie da giorni: si troverebbe a Paternò

Luciana è una 22enne di Brindisi. L’appello dei genitori: “Ci ha detto che andava a trovare un amico meccanico, chiediamo solo di sapere se sta bene”

95047.it L’ultimo contatto con i genitori risale all’incirca a 11 giorni fa. Da allora, Luciana non ha più risposto alle telefonate di sua madre e suo padre che chiedono di sapere solo se stia bene. La famiglia è in pensiero. Preoccupata. Luciana è di Brindisi ed ha fatto sapere di avere lasciato la sua città perchè doveva andare a trovare un suo amico meccanico - di nome Francesco - a Paternò.

L’appello raccolto a 95047.it è quello del padre che spera di avere presto notizie della figlia: “Abbiamo sporto denuncia perchè il suo è un allentamento che ci sta seriamente preoccupando”. Chiunque l’avesse avvistata, lo segnali alle Forze dell’ordine o alla nostra redazione.