L'ASP DI RAGUSA HA SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLO STIPENDIO 30 DIPENDENTI CHE AVEVANO RIFIUTATO IL VACCINO ANTI-COVID

L' Asp di Ragusa ha sospeso dal servizio i dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid -19. Sarebbero circa 30 persone tra medici, infermieri e operatori sanitari.Il prov...

L' Asp di Ragusa ha sospeso dal servizio i dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid -19. Sarebbero circa 30 persone tra medici, infermieri e operatori sanitari.

Il provvedimento, che riguarderebbe anche la convenzione con un medico di famiglia, ha effetto immediato ed è valido fino al 31 dicembre prossimo e prevede anche la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso.

L'azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha agito in base alla nuova normativa in materia introdotta dal Decreto legge di aprile che prevede l'obbligo di vaccinarsi per medici, infermieri e operatori socio sanitari.

La Direzione strategica dell'Asp aveva intimato ai lavoratori che non si erano sottoposti al vaccino a provvedere entro 5 giorni dalla segnalazione, trascorsi i quali si sarebbe data attuazione al decreto legge