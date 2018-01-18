Lassativo "GUTTALAX" ritirato dalle farmacie. Ecco i lotti

GUTTALAX" ritirato dalle farmacie

La Società Boehringer Ingelheim, facendo seguito alla precedente comunicazione del febbraio 2017 di ritiro dal commercio di alcuni lotti della specialità medicinale Guttalax, ha chiesto di sospendere immediatamente la distribuzione dei lotti

531152A con data scadenza 31.01.2020,

531153A con data scadenza 31.01.2020,

531863A con data scadenza 30.04.2020

531864A con data scadenza 30.04.2020

della specialità medicinale GUTTALAX*OS GTT 15ML 7,5MG/ML – AIC 020949020.

Lo ha comunicato la stessa azienda farmaceutica che ne ha predisposto il ritiro. Guttalax si usa nel trattamento di breve durata della stitichezza occasionale negli adulti e nei bambini.

Il provvedimento del febbraio 2017, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si era reso necessario a seguito della comunicazione della ditta concernente il risultato fuori specifica per il prodotto di degradazione C-Oxide emerso durante gli studi di stabilità.