L'Assessore Faranda replica alle segnalazioni su Piazza Ficus: «Intervenuti subito, controlli e videosorveglianza già attivi»

In merito alla pubblicazione sulla situazione di degrado in Piazza Ficus (zona Scala Vecchia, Paternò), l’assessore al ramo Francesco Faranda ha inviato una nota alla nostra redazione per chiarire l’intervento dell’amministrazione comunale.

«In merito al contenuto diffuso dalla vostra pagina – scrive Faranda – ritengo doveroso intervenire per precisare che l’amministrazione comunale ha sempre mostrato la massima attenzione alle problematiche riguardanti i rifiuti in città. A seguito di una segnalazione pervenuta al Comune, l’amministrazione ha immediatamente preso in carico la situazione e, insieme al capo settore, è stato effettuato un sopralluogo nella giornata di lunedì 25 agosto. Già il giorno successivo, martedì 26 agosto, la ditta incaricata della raccolta ha provveduto alla completa pulizia dell’area interessata, come documentato dalle fotografie allegate».

L’assessore aggiunge che «la stessa segnalazione è stata successivamente inviata anche alla redazione, pur essendo già stata gestita dall’amministrazione», precisando inoltre che «si tratta di comportamenti sporadici di inciviltà, non di un degrado generalizzato del territorio».

Faranda sottolinea come siano già stati attivati «interventi di prevenzione con controlli periodici effettuati dal personale della Polizia Municipale e con l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più sensibili», ricordando che «l’abbandono dei rifiuti non è solo un vile gesto di inciviltà, ma costituisce un reato, e chi lo commette sarà perseguito secondo quanto previsto dalla legge».

La replica arriva dopo la segnalazione di Giuseppe Privitera, pubblicata questa mattina, con cui si denunciava una grave situazione di degrado e rischio sanitario in Piazza Ficus. Secondo il cittadino, l’area si presentava come una discarica a cielo aperto, tra rifiuti, erbacce e abbandono, con forti preoccupazioni per la salute e la sicurezza pubblica.