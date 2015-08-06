L'assessore Minutolo: "Querelo la presidentessa"

Minaccia di finire in tribunale la querelle tra l'amministrazione ed il Paternò calcio

95047.it L'assessore allo Sport, Alfredo Minutolo, ribatte alle dichiarazioni diffuse dalla presidente dimissionaria del Paternò Calcio, Stefania Amato: "Sono affermazioni inaccettabili che mi costringono a sporgere querela nei suoi confronti - spiega l'amministratore paternese -. Fino a questa mattina abbiamo provato a trovare qualcuno che riuscisse a salvare l'iscrizione: servivano non solo 2500 euro bensì 10500 euro per "questioni" arretrate. Non ci sto a questo gioco al massacro. Da parte nostra, non abbiamo favorito nessuno: e questo lo dicono i fatti. Fino all'ultimo abbiamo provato a salvare la situazione ma si è arrivati fino a questo punto e occorre che si conosca la verità su tutto quello che è accaduto. E, ribadisco, le parole della presidente sono inaccettabili ed è per questo che la querelerò".