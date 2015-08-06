95047

L'assessore Minutolo: "Querelo la presidentessa"

Minaccia di finire in tribunale la querelle tra l'amministrazione ed il Paternò calcio

06 agosto 2015 19:01
95047.it L'assessore allo Sport, Alfredo Minutolo, ribatte alle dichiarazioni diffuse dalla presidente dimissionaria del Paternò Calcio, Stefania Amato: "Sono affermazioni inaccettabili che mi costringono a sporgere querela nei suoi confronti - spiega l'amministratore paternese -. Fino a questa mattina abbiamo provato a trovare qualcuno che riuscisse a salvare l'iscrizione: servivano non solo 2500 euro bensì 10500 euro per "questioni" arretrate. Non ci sto a questo gioco al massacro. Da parte nostra, non abbiamo favorito nessuno: e questo lo dicono i fatti. Fino all'ultimo abbiamo provato a salvare la situazione ma si è arrivati fino a questo punto e occorre che si conosca la verità su tutto quello che è accaduto. E, ribadisco, le parole della presidente sono inaccettabili ed è per questo che la querelerò".

