“Salveremo il Punto Nascite di Bronte”. E Paternò che non ha più santi in paradiso

L’EDITORIALE/CORSIVO 2.0 L’ospedale brontese salvato per gli stessi motivi per i quali è stato, invece, fatto fuori quello di Paternò. E’ tutta una questione politica nella quale la nostra città non ha alcuna voce in capitolo

95047.it “Mi farò portavoce presso il ministero della Salute affinché il Punto nascita dell’ospedale di Bronte possa essere mantenuto: territori montani o dove vi sono difficoltà di mobilità non possono perdere un servizio ospedaliero così importante”. E ancora: “Il sindaco Calanna mi ha esposto i problemi che le comunità sarebbero costrette a subire nel caso in cui questi servizi dovessero essere soppressi. Ci confronteremo con il Ministero, sottolineando le peculiarità di alcune realtà come, appunto, Bronte”.

Parole convinte. Ferme, decise, shoccanti. Espresse non da uno chiunque ma nientepopodimenochè dall’assessore regionale alla Sanità, Baldo Gucciardi, da pochi giorni subentrato alla “ella fu” Lucia Borsellino. Insomma, della rete ospedaliera degli ospedali riuniti (scusate il gioco di parole) indovinate un pò qual è l’elenco debole della catena? Esatto. E’ Paternò.

Mentre al Santissimo Salvatore hanno già smantellato il Punto Nascite, trasferito la Pediatria, umiliato un intero territorio e depennato il possibile e pure l’impossibile tra i servizi a disposizione, da altre parti si fa a gara salvare persino il razionalmente irrazionale. E’ tutta una questione di politica, bellezza. La sicurezza delle partorienti e dei nascituri non c’entra un bel nulla. Non c’entra un piffero. Una storia buona per abbindolare gli allocchi o chi è in malafede. C’entra solo e soltanto la politica.

Già. Perché secondo quelle che sono le parole dell’assessore regionale, allora anche a Paternò, il Punto Nascite sarebbe dovuto rimanere per una questione di sicurezza e di mobilità. Anche a Paternò chi è al governo della città avrebbe dovuto battere i pugni sul tavolo e fare valere le proprie ragioni e quelle del territorio. In fondo, pure Bronte era stato “cancellato” dal piano sanitario del precedente governo regionale: eppure, lì, non si è rimasti a guardare. Politicamente, si è fatto e strafatto qualsiasi tentativo affinché non si toccasse nulla. Il risultato è arrivato puntuale.

Ma Paternò non ha più santi in paradiso già da un bel pezzo. Restiamo a leccarci le ferite con rabbia e frustrazione. Eppure, in tutto questo grigiore c’è una nota positiva: ed è quel patrimonio di lavoro svolto dalle associazioni di volontariato che compongono il Comitato che non va disperso. Nessuno ci restituirà più il Punto Nascite: ma nessuno si azzardi a dire “è così che doveva andare”. Perché la storia millenaria del Santissimo Salvatore meritava ben altra fine.