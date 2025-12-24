L'Associazione Arte Danza di Paternò augura buone feste e partecipa alla raccolta fondi per Telethon

Nel cuore di Paternò, da oltre trent’anni, l’Associazione Arte Danza rappresenta molto più di una semplice scuola di danza: è un luogo dove l’arte prende forma, cresce e si trasforma in emozione pura....

Nel cuore di Paternò, da oltre trent’anni, l’Associazione Arte Danza rappresenta molto più di una semplice scuola di danza: è un luogo dove l’arte prende forma, cresce e si trasforma in emozione pura. Fondata nel 1992 da Laura e Mirella Rapisarda, la scuola è da sempre sinonimo di eleganza, attenzione ai dettagli e alta formazione artistica.

Arte Danza è un punto di riferimento solido per lo studio della danza classica, grazie all’insegnante e coreografa Laura Rapisarda, che con la sua visione artistica riesce a donare a ogni spettacolo quel tocco in più che lo trasforma in un’esperienza teatrale completa.

Le sue creazioni non sono semplici saggi di danza, ma racconti scenici capaci di coinvolgere, emozionare e lasciare il segno nel pubblico, come accade ormai da tanti anni. Dalla danza gioco per i più piccoli, ai corsi di classico, fino ai percorsi di contemporaneo, hip hop e latino-americano, l’offerta formativa è ampia e pensata per valorizzare ogni talento.

Il vero fiore all’occhiello della scuola è il corso di laboratorio coreografico, un percorso che permette agli allievi di sperimentare e vivere la scena in modo completo. Qui la danza incontra la recitazione e nasce qualcosa di speciale: piccoli gioielli teatrali capaci di raccontare storie e trasmettere emozioni autentiche.

Lo scorso 22 dicembre l’Associazione Arte Danza ha presentato lo spettacolo natalizio “Se fossi un dono”, svoltosi presso il Teatro Don Bosco di Pedara.

La serata ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha proposto una rappresentazione intensa e suggestiva, dedicata al tema dei doni interiori che ogni persona possiede. Doni imperfetti, quelli che ci rendono felici, quelli che non ci permettono di dimenticare – come la memoria e il tempo – e quelli capaci di salvare il mondo, come la luce della speranza e l’amore.

Un racconto delicato e profondo, capace di parlare al cuore di grandi e piccoli. La serata è stata anche un momento di incontro e condivisione tra artisti e pubblico, un’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste e darsi appuntamento al prossimo 7 gennaio, con la promessa di nuove emozioni da vivere insieme.

A impreziosire ulteriormente l’evento, l’iniziativa solidale che ha fatto da cornice allo spettacolo: l’Associazione Arte Danza ha infatti partecipato attivamente alla raccolta fondi a favore di Telethon, sostenendo la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

Un gesto concreto che conferma come l’arte, quando incontra il cuore, possa diventare anche strumento di speranza.

La scuola di Laura e Mirella Rapisarda che si trova in via Giovanni Verga 39 continua così, anno dopo anno, a formare artisti e a regalare bellezza, dimostrando che la danza non è solo movimento, ma emozione, racconto e impegno.

Confermandosi una realtà preziosa per Paternò e per tutti coloro che credono nel valore educativo ed emotivo della danza.