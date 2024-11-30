L'Associazione ENOSIS premia gli alunni del concorso poetico "Radici per il futuro"L’Associazione ENOSIS ha premiato gli alunni delle scuole primarie di Paternò che hanno partecipato alla seconda ediz...

L'Associazione ENOSIS premia gli alunni del concorso poetico "Radici per il futuro"

L’Associazione ENOSIS ha premiato gli alunni delle scuole primarie di Paternò che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso poetico "Radici per il futuro". L’iniziativa, ideata dall’associazione e collegata alla Giornata Nazionale degli Alberi (istituita nel 2013), ha coinvolto tutte le scuole primarie del territorio, puntando a sensibilizzare i bambini sull’importanza degli alberi per la vita umana e per la salvaguardia dell’ambiente.

Gli alunni delle classi quinte hanno dato prova di grande creatività e sensibilità, componendo poesie che hanno saputo esprimere con semplicità e bellezza temi profondi legati alla natura e al futuro. Tra i partecipanti, diversi sono stati i premiati, appartenenti in particolare alle scuole Don Milani e Lombardo Radice di Paternò, che si sono distinte per l’elevata qualità dei lavori presentati.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di grande orgoglio e soddisfazione per l’Associazione ENOSIS, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel percorso educativo dei bambini: "Ogni occasione è buona per sensibilizzare i nostri piccoli, rendendoli protagonisti e rafforzando in loro stima e fiducia in sé stessi".

L’edizione di quest’anno ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, confermando l’impegno dell’associazione nel promuovere una cultura ambientale tra le nuove generazioni e incoraggiando i bambini a riflettere su valori fondamentali per il futuro del pianeta.