L’associazione Enosis ricorda Piero Montalto: “Un esempio di forza, altruismo e vero volontariato”

Con grande affetto e profonda commozione, l’associazione Enosis ricorda Piero Montalto, figura di grande rilievo che ha condiviso con il presidente Riccardo Longo la nascita e la crescita dell’associazione.

Piero è stato una persona sempre attiva, propositiva e profondamente dedita al volontariato. Con una straordinaria forza d’animo è riuscito ad andare oltre i propri limiti, superando la sua disabilità e affrontando la vita con dignità, determinazione e coraggio. Per Enosis non è stato solo un volontario, ma un amico sincero, un punto di riferimento umano e morale per tutta l’associazione.

Enosis lo ricorda come una persona profondamente legata ai valori dell’unione, dell’altruismo e della solidarietà, capace di incarnare in modo autentico il significato più alto del volontariato. Con il suo esempio ha lasciato un segno forte e indelebile, contribuendo a portare avanti questi ideali insieme a tutti i volontari dell’associazione.

Un ringraziamento sentito giunge dal presidente Riccardo Longo, che lo ricorda come un condottiero, un vero amico, una persona con cui confrontarsi, condividere sfide e affrontare la vita sempre a testa alta.

A nome di tutti i volontari di Enosis, grazie Piero per ciò che hai lasciato: un simbolo di dono, dedizione e spirito di servizio che continuerà a vivere nel cuore e nell’impegno di ogni membro dell’associazione.