L’ASSOCIAZIONE MUOVITI PATERNO' «FACCIAMO LA SPESA E COMPRIAMO MEDICI PER ANZIANI E MALATI CHE SONO SOLI»

COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE MUOVITI PATERNÒ

Considerata l’emergenza coronavirus in atto in tutta Italia abbiamo deciso di annullare, in ottemperanza alle direttive ministeriali, tutte le attività pubbliche e private che la nostra associazione aveva programmato per il mese di Marzo.

In questo momento di apprensione pensiamo sia doveroso da parte di tutti noi dare una mano, per questo vogliamo rivolgerci a tutte quelle persone che devono tutelarsi ed evitare i luoghi pubblici e sovraffollati.

Abbiamo deciso di mettere a disposizione degli anziani e dei soggetti immunodepressi, che sono soli e non hanno nessuno che può assisterli, un numero telefonico e un canale whatsapp attraverso il quale potranno contattarci.

Saremo lieti aiutarli facendo la spesa per loro o comprandogli le medicine di cui hanno bisogno.

Il numero di telefono dedicato è: 324-7806410.

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì.